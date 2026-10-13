Panamą nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,0 — NDTV World
W poniedziałek w Panamie doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,0. Według Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego jego ognisko znajdowało się na głębokości 35 kilometrów. Informuje o tym NDTV World.
Ponad 300 wstrząsów wtórnych
Po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które nastąpiło w Panamie w piątek, w kraju odnotowano ponad 300 wstrząsów wtórnych. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 uszkodziło setki domów i obiektów infrastruktury w centralnych prowincjach kraju.
W weekend rząd Panamy ogłosił ogólnokrajowy stan wyjątkowy z powodu skutków trzęsień ziemi.
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Skutki wstrząsów
Według służb ratunkowych nie odnotowano ofiar śmiertelnych, co najmniej 27 osób odniosło obrażenia, a uszkodzeniu uległo prawie 900 domów. Służby ratunkowe ostrzegły, że liczby te mogą wzrosnąć, ponieważ w odległych społecznościach nadal trwa ocena skutków.
Najbardziej ucierpiały prowincje Los Santos, Coclé, Veraguas i Herrera.