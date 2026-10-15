W Wielkiej Brytanii w oświadczeniu Greater Manchester Combined Authority nie wspomniano o dwóch obiadach premiera Andy’ego Burnhama z prezesem Manchester City Khaldoonem Al Mubarakiem, które odbyły się w 2017 i 2018 roku. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na The Sun.

Obiady podczas meczów

Według publikacji Burnham uczestniczył w pierwszym obiedzie w sierpniu 2017 roku podczas domowego meczu Manchester City z Evertonem. Towarzyszyli mu Al Mubarak oraz ówczesny szef rady miasta Manchesteru Richard Leese.

Drugi obiad odbył się w kwietniu 2018 roku podczas derbów Manchesteru między Manchester City a Manchester United. Wartość gościnności na tym wydarzeniu oszacowano na około 699 funtów szterlingów, czyli 930 dolarów.

Oba wydarzenia zostały wcześniej zadeklarowane w rejestrze GMCA, który później usunięto ze strony internetowej organu władzy. Nie zostały one osobno wspomniane w oświadczeniu GMCA, o którym informowano w poniedziałek.

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Kontakty z klubem

Zamiast tego GMCA wskazała oficjalne spotkanie Burnhama z Al Mubarakiem na szczycie inwestycyjnym rządu Wielkiej Brytanii w październiku 2021 roku oraz nieformalne spotkanie podczas pożegnalnego meczu byłego kapitana Manchester City Vincenta Kompany’ego w 2019 roku.

Organ władzy poinformował również, że Burnham uczestniczył jako gość w niewielkiej liczbie domowych meczów Manchester City, a gościnność deklarowano w zwykłej procedurze. Podczas pytań do premiera Burnham oświadczył, że przedstawiciele klubu nie poruszali z nim kwestii finansowych zarzutów Premier League.

Liderka Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch wezwała do większej przejrzystości w sprawie kontaktów Burnhama z klubem. We wrześniu niezależna komisja Premier League uznała Manchester City za winny naruszenia zasad finansowych w latach 2009–2018. Klub zaprzecza naruszeniom i odwołuje się od decyzji; sankcje nie zostały jeszcze ogłoszone.

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