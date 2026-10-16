Była wiceprezydent Kostaryki Rebeca Grynspan, która jest faworytką w wyścigu o stanowisko następnego sekretarza generalnego ONZ, oświadczyła, że organizacja stała się zbyt skłonna do unikania ryzyka. Przyszły szef ONZ musi być gotowy ponieść cenę dyplomatycznych niepowodzeń i ponownie próbować osiągnąć rezultat, informuje Cyprus Mail.

Grynspan wystąpiła przed kolejnym nieformalnym głosowaniem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie kandydatury następcy Antónia Guterresa. Jego druga pięcioletnia kadencja na stanowisku sekretarza generalnego kończy się 31 grudnia.

Reforma zamiast samych cięć

Kandydatka uważa, że ONZ musi redukować etaty, ograniczać biurokrację i zakończyć dublowanie pracy między agencjami. Jednocześnie, jak zaznaczyła, samo ograniczenie wydatków nie wystarczy, ponieważ bez reformy może jedynie pogorszyć funkcjonowanie organizacji, która ma mniej zasobów i traci wpływy polityczne.

Grynspan zaznaczyła, że podczas pracy na stanowisku szefowej Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju zlikwidowała 20% stanowisk, jednocześnie koncentrując pracę instytucji na jej kluczowych zadaniach. Zgodziła się z krytyką ambasadora USA przy ONZ Mike'a Waltza dotyczącą nadmiernej biurokracji i dublowania funkcji oraz oświadczyła, że mianowałaby w swoim biurze osobę odpowiedzialną za kontrolę realizacji mandatów.

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Dyplomacja i głosowanie

Jako przykład cichej dyplomacji Grynspan wskazała negocjacje dotyczące Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego z 2022 roku. Federacja Rosyjska, państwo-agresor, wycofała się z porozumienia w 2023 roku i oświadczyła, że jego kluczowe postanowienia nie zostały wdrożone.

Grynspan zaapelowała również o większą uwagę dla mediacji i zapobiegania konfliktom oraz o bardziej elastyczne podejście do operacji pokojowych. Według dyplomatów prowadziła w czterech z pięciu nieformalnych sondaży i w ubiegłym tygodniu zdobyła dziewięć głosów poparcia. Aby zarekomendować kandydata, potrzeba co najmniej dziewięciu pozytywnych głosów z 15 oraz ani jednego głosu „nie popierać” od pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Następne głosowanie po raz pierwszy przewiduje kolorowe karty do głosowania, które pokażą, czy którekolwiek z państw mających prawo weta sprzeciwia się kandydatowi. Grynspan powiedziała, że nie wyklucza takiego głosu przeciwko niej, a także oczekuje pojawienia się nowych kandydatów po sondażu.

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