格林斯潘呼吁联合国不要回避外交风险——《塞浦路斯邮报》

哥斯达黎加前副总统雷贝卡·格林斯潘是角逐下一任联合国秘书长职位的热门人选。她表示，联合国已变得过于规避风险。未来的联合国负责人必须准备好承担外交失败的代价，并再次尝试取得成果，《塞浦路斯邮报》报道。

格林斯潘在联合国安全理事会就安东尼奥·古特雷斯继任者候选人举行又一轮非正式投票前发表了讲话。古特雷斯的第二个五年秘书长任期将于12月31日结束。

改革而非仅仅削减

这位候选人认为，联合国需要削减职位、减少官僚主义，并终止各机构之间的工作重复。不过，她表示，仅仅减少开支并不足够，因为如果没有改革，这只会使资源更少、政治影响力正在下降的组织的工作进一步恶化。

格林斯潘表示，在担任联合国贸易和发展会议负责人期间，她削减了20%的职位，同时将该机构的工作重点放在其核心任务上。她认同美国驻联合国大使迈克·沃尔兹对过度官僚主义和职能重复的批评，并表示她会在其办公室任命一人监督授权任务的落实。

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外交与投票

格林斯潘以2022年黑海粮食倡议谈判为安静外交的例子。俄罗斯联邦这一侵略国于2023年退出该协议，并表示其关键条款始终未得到落实。

格林斯潘还呼吁更加重视调解和预防冲突，并以更灵活的方式处理维和行动。外交官称，她在五次非正式摸底中有四次领先，并在上周获得了九张支持票。要推荐一名候选人，需要在15票中至少获得九张赞成票，且安理会五个常任理事国中不得有任何一国投下“不鼓励”票。

下一轮投票将首次采用彩色选票，以显示拥有否决权的国家中是否有国家反对该候选人。格林斯潘表示，她不排除出现针对自己的此类投票，也预计摸底后会有新的候选人出现。

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