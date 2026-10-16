Бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан, которая является фавориткой в борьбе за должность следующего генерального секретаря ООН, заявила, что организация стала слишком склонна избегать рисков. Будущий руководитель ООН должен быть готов нести цену дипломатических неудач и снова пытаться добиться результата, сообщает Cyprus Mail.

Гринспан выступила накануне очередного неформального голосования в Совете Безопасности ООН по кандидатуре преемника Антониу Гутерриша. Его второй пятилетний срок на посту генерального секретаря завершается 31 декабря.

Реформа вместо одних сокращений

Кандидатка считает, что ООН необходимо сокращать должности, уменьшать бюрократию и прекращать дублирование работы между агентствами. В то же время, по ее словам, одного сокращения расходов недостаточно, поскольку без реформы это может лишь ухудшить работу организации, у которой меньше ресурсов и которая теряет политическое влияние.

Гринспан отметила, что во время работы на посту главы Конференции ООН по торговле и развитию сократила 20% должностей, одновременно сосредоточив работу учреждения на его ключевых задачах. Она согласилась с критикой посла США при ООН Майка Уолтца относительно чрезмерной бюрократии и дублирования функций и заявила, что назначила бы в своем офисе человека для контроля за выполнением мандатов.

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Дипломатия и голосование

В качестве примера тихой дипломатии Гринспан назвала переговоры по Черноморской зерновой инициативе 2022 года. Российская Федерация, государство-агрессор, вышла из соглашения в 2023 году и заявляла, что его ключевые положения так и не были реализованы.

Гринспан также призвала уделять больше внимания посредничеству и предотвращению конфликтов, а также более гибко подходить к миротворческим операциям. По данным дипломатов, она выходила вперед в четырех из пяти неформальных опросов и на прошлой неделе получила девять голосов поддержки. Для рекомендации кандидата необходимы как минимум девять положительных голосов из 15 и ни одного голоса «не поддерживать» от пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Следующее голосование впервые предусматривает цветные бюллетени, которые покажут, выступает ли против кандидата кто-либо из государств, обладающих правом вето. Гринспан сказала, что не исключает такого голоса против себя, а также ожидает появления новых кандидатов после опроса.

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