Ексвіцепрезидентка Коста-Рики Ребека Грюнспан, яка є фавориткою у боротьбі за посаду наступного генерального секретаря ООН, заявила, що організація стала надто схильною уникати ризиків. Майбутній керівник ООН має бути готовим нести ціну дипломатичних невдач і знову намагатися досягти результату, повідомляє Cyprus Mail.

Грюнспан виступила напередодні чергового неформального голосування в Раді Безпеки ООН щодо кандидатури наступника Антоніу Гутерреша. Його другий п’ятирічний термін на посаді генерального секретаря завершується 31 грудня.

Реформа замість самих скорочень

Кандидатка вважає, що ООН необхідно скорочувати посади, зменшувати бюрократію та припиняти дублювання роботи між агенціями. Водночас, за її словами, самого зменшення витрат недостатньо, адже без реформи це може лише погіршити роботу організації, яка має менше ресурсів і втрачає політичний вплив.

Грюнспан зазначила, що під час роботи на посаді глави Конференції ООН з торгівлі та розвитку скоротила 20% посад, водночас зосередивши роботу установи на її ключових завданнях. Вона погодилася з критикою посла США при ООН Майка Волца щодо надмірної бюрократії та дублювання функцій і заявила, що призначила б у своєму офісі людину для контролю за виконанням мандатів.

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Дипломатія та голосування

Як приклад тихої дипломатії Грюнспан назвала переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи 2022 року. Російська Федерація, держава-агресор, вийшла з угоди у 2023 році та заявляла, що ключові її положення так і не були реалізовані.

Грюнспан також закликала приділяти більше уваги посередництву й запобіганню конфліктам та гнучкіше підходити до миротворчих операцій. За даними дипломатів, вона виходила вперед у чотирьох із п’яти неформальних опитувань і минулого тижня здобула дев’ять голосів на підтримку. Для рекомендації кандидата потрібні щонайменше дев’ять позитивних голосів із 15 і жодного голосу «не підтримувати» від п’яти постійних членів Ради Безпеки.

Наступне голосування вперше передбачає кольорові бюлетені, які покажуть, чи виступає проти кандидата хтось із держав, що мають право вето. Грюнспан сказала, що не виключає такого голосу проти себе, а також очікує появи нових кандидатів після опитування.

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