Сенатор Болсонару випередив Лулу в опитуванні CNT/MDA — Al Jazeera

У Бразилії сенатор Флавіо Болсонару випереджає президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву в опитуванні CNT/MDA напередодні другого туру президентських виборів, призначеного на 25 жовтня. За результатами дослідження, Болсонару має 46,8% підтримки, тоді як Лула — 45,9%.

Про результати опитування повідомляє Al Jazeera. Усі три останні опитування мають похибку в межах 2 відсоткових пунктів, тому багато експертів усе ще вважають перегони такими, де результат важко передбачити.

Дані інших опитувань

За даними опитування Quaest, оприлюдненого днем раніше, Болсонару підтримують 46% виборців, а Лулу — 44%. Опитування Datafolha показало 47% підтримки сенатора проти 45% у чинного президента. Тижнем раніше Datafolha оцінювала підтримку Болсонару в 49%.

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У першому турі 4 жовтня Флавіо Болсонару набрав 56 104 503 голоси, а Лула да Сілва — 53 879 538. Флавіо Болсонару є сином колишнього президента Жаїра Болсонару. Виборчий суд заборонив старшому Болсонару балотуватися до 2030 року, встановивши, що він зловживав владою, поширюючи сумніви щодо президентських виборів 2022 року.

Кампанії кандидатів

42-річний Флавіо Болсонару обіцяє посилити боротьбу зі злочинністю й наркотрафіком, а також скоротити податки, що спрямовуються на державні програми. Лула да Сілва, якому 80 років, проводить регулярні мітинги та претендує на четвертий, але не поспіль, президентський термін.

У середу Конгрес Бразилії схвалив поправку, яка передбачає для працівників два оплачувані вихідні дні на тиждень замість одного. Al Jazeera називає це значною перемогою Лули в реалізації однієї з його ключових соціальних реформ за кілька днів до голосування.

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