В Бразилии сенатор Флавио Болсонару опережает президента Луиса Инасиу Лулу да Силву в опросе CNT/MDA перед вторым туром президентских выборов, назначенным на 25 октября. Согласно исследованию, Болсонару имеет 46,8% поддержки, тогда как Лула — 45,9%.

О результатах опроса сообщает Al Jazeera. Все три последних опроса имеют погрешность в пределах 2 процентных пунктов, поэтому многие эксперты по-прежнему считают исход гонки труднопредсказуемым.

Данные других опросов

Согласно опросу Quaest, опубликованному днем ранее, Болсонару поддерживают 46% избирателей, а Лулу — 44%. Опрос Datafolha показал 47% поддержки сенатора против 45% у действующего президента. Неделей ранее Datafolha оценивала поддержку Болсонару в 49%.

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В первом туре 4 октября Флавио Болсонару набрал 56 104 503 голоса, а Лула да Силва — 53 879 538. Флавио Болсонару является сыном бывшего президента Жаира Болсонару. Избирательный суд запретил старшему Болсонару баллотироваться до 2030 года, установив, что он злоупотреблял властью, распространяя сомнения относительно президентских выборов 2022 года.

Кампании кандидатов

42-летний Флавио Болсонару обещает усилить борьбу с преступностью и наркоторговлей, а также сократить налоги, направляемые на государственные программы. Лула да Силва, которому 80 лет, проводит регулярные митинги и претендует на четвертый, но не подряд, президентский срок.

В среду Конгресс Бразилии одобрил поправку, предусматривающую для работников два оплачиваемых выходных дня в неделю вместо одного. Al Jazeera называет это значительной победой Лулы в реализации одной из его ключевых социальных реформ за несколько дней до голосования.

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