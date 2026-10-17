В Палестине, на оккупированном Западном берегу реки Иордан, израильская правозащитная организация Yesh Din зафиксировала 377 случаев насилия за две недели, завершившиеся 10 октября. По данным Anadolu Agency, инциденты с участием израильских поселенцев и военных затронули 162 палестинские общины.

Yesh Din сообщила о 58 физических нападениях на фермеров, 57 случаях препятствования сбору урожая и 100 случаях кражи урожая. По данным организации, военные присутствовали во время 44 инцидентов, связанных со сбором оливок.

Данные палестинской комиссии

Палестинская комиссия по противодействию колонизации и стене заявила, что с 1 по 12 октября задокументировала 219 нападений, в том числе 42 — совершенных совместно израильскими военными и поселенцами. По ее данным, 136 инцидентов были связаны со сбором оливок.

Комиссия также сообщила о 92 нападениях на фермеров или попытках не допустить их к землям. По ее утверждению, в 59 случаях действовали поселенцы, в 19 — поселенцы вместе с военными, еще в 14 — только военные. Она зафиксировала 45 случаев кражи урожая или повреждения деревьев и заявила, что израильские поселенцы с начала октября убили троих палестинцев.

Обвинения в адрес властей

Издание Maariv 28 сентября сообщало о волне нападений, которую охарактеризовало как «еврейский терроризм». Газета приводила обвинения в том, что военные помогли поселенцам украсть урожай оливок в Синджиле к северу от Рамаллы и скрыли этот случай.

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Более 300 израильских резервистов в августе подписали обращение к начальнику Генерального штаба Эялю Замиру. Они заявили, что командование не предоставляет им достаточных полномочий для предотвращения насилия со стороны поселенцев.

В майском докладе независимая комиссия ООН по расследованию, обозначенном A/HRC/62/22, пришла к выводу, что израильские власти были непосредственно вовлечены в нападения поселенцев на палестинцев, предоставляли нападавшим финансовую и военную поддержку и защищали их от ответственности. Израильская правозащитная организация B’Tselem в докладе 2021 года заявляла, что Израиль использует насилие поселенцев для захвата палестинских земель.

Решения правительства и санкции

22 января министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир одобрил включение 18 поселений, которые международное право считает незаконными, в районы, жители которых могут получать лицензии на оружие. Согласно опубликованным им данным, после расширения политики в конце 2023 года было выдано более 240 тысяч лицензий, тогда как ранее ежегодно выдавали около 8 тысяч.

10 июня 2025 года Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия ввели санкции против Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, обвинив их в подстрекательстве к экстремистскому насилию и серьезных нарушениях прав палестинцев.

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