在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸，以色列人权组织Yesh Din记录了截至10月10日的两周内发生的377起暴力事件。据阿纳多卢通讯社报道，涉及以色列定居者和军方的事件影响了162个巴勒斯坦社区。

Yesh Din报告了58起针对农民的人身袭击、57起阻碍收获的事件以及100起盗窃农作物事件。该组织称，军方人员在44起与橄榄收获有关的事件中在场。

巴勒斯坦委员会的数据

巴勒斯坦反殖民与隔离墙委员会表示，其在10月1日至12日期间记录了219起袭击，其中42起由以色列军方和定居者共同实施。根据其数据，136起事件与橄榄收获有关。

该委员会还报告了92起针对农民的袭击，或试图阻止他们进入土地的事件。该委员会称，其中59起由定居者实施，19起由定居者与军方共同实施，另有14起仅由军方实施。该委员会记录了45起盗窃农作物或破坏树木的事件，并表示以色列定居者自10月初以来已杀害3名巴勒斯坦人。

针对当局的指控

Maariv于9月28日报道了一波袭击，并将其称为“犹太恐怖主义”。该报援引指控称，军方协助定居者在拉马拉以北的辛吉勒偷盗橄榄收成，并掩盖了这一事件。

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8月，300多名以色列预备役军人签署了一封致总参谋长埃亚尔·扎米尔的呼吁书。他们表示，指挥部没有给予他们足够的权限来防止定居者的暴力行为。

独立联合国调查委员会在5月发布、编号为A/HRC/62/22的报告中得出结论称，以色列当局直接参与了定居者对巴勒斯坦人的袭击，向袭击者提供财政和军事支持，并保护他们免于承担责任。以色列人权组织B’Tselem在2021年的一份报告中表示，以色列利用定居者暴力夺取巴勒斯坦土地。

政府决定与制裁

1月22日，国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔批准将18个被国际法视为非法的定居点纳入其居民可获得枪支许可证的地区。根据他公布的数据，在2023年底扩大政策后，已发放超过24万份许可证，而此前每年约发放8000份。

2025年6月10日，英国、加拿大、澳大利亚、新西兰和挪威对本-格维尔及财政部长比撒列·斯莫特里赫实施制裁，指控他们煽动极端主义暴力，并严重侵犯巴勒斯坦人的权利。

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