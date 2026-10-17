W Palestynie, na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu, izraelska organizacja praw człowieka Yesh Din odnotowała 377 przypadków przemocy w ciągu dwóch tygodni zakończonych 10 października. Według Anadolu Agency, incydenty z udziałem izraelskich osadników i wojska dotknęły 162 palestyńskie społeczności.

Yesh Din poinformowała o 58 fizycznych atakach na rolników, 57 przypadkach utrudniania zbiorów oraz 100 przypadkach kradzieży plonów. Według organizacji wojskowi byli obecni podczas 44 incydentów związanych ze zbiorem oliwek.

Dane palestyńskiej komisji

Palestyńska Komisja ds. Przeciwdziałania Kolonizacji i Murowi oświadczyła, że od 1 do 12 października udokumentowała 219 ataków, w tym 42 dokonane wspólnie przez izraelskie wojsko i osadników. Według jej danych 136 incydentów było związanych ze zbiorem oliwek.

Komisja poinformowała również o 92 atakach na rolników lub próbach niedopuszczenia ich do ziemi. Jak podała, w 59 przypadkach działali osadnicy, w 19 osadnicy wraz z wojskiem, a w kolejnych 14 wyłącznie wojsko. Odnotowała 45 przypadków kradzieży plonów lub uszkodzenia drzew i oświadczyła, że izraelscy osadnicy zabili trzech Palestyńczyków od początku października.

Oskarżenia pod adresem władz

28 września Maariv informował o fali ataków, którą określił jako „żydowski terroryzm”. Gazeta przytoczyła oskarżenia, że wojsko pomogło osadnikom ukraść zbiory oliwek w Sindżil na północ od Ramallah i zataiło ten przypadek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ponad 300 izraelskich rezerwistów podpisało w sierpniu apel do szefa Sztabu Generalnego Ejala Zamira. Oświadczyli, że dowództwo nie przyznaje im wystarczających uprawnień do zapobiegania przemocy ze strony osadników.

W majowym raporcie niezależna komisja śledcza ONZ, oznaczonym A/HRC/62/22, doszła do wniosku, że izraelskie władze były bezpośrednio zaangażowane w ataki osadników na Palestyńczyków, zapewniały napastnikom wsparcie finansowe i wojskowe oraz chroniły ich przed odpowiedzialnością. Izraelska organizacja praw człowieka B’Tselem w raporcie z 2021 roku oświadczyła, że Izrael wykorzystuje przemoc osadników do przejmowania palestyńskiej ziemi.

Decyzje rządu i sankcje

22 stycznia minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir zatwierdził włączenie 18 osiedli, które prawo międzynarodowe uznaje za nielegalne, do obszarów, których mieszkańcy mogą otrzymywać licencje na broń. Według opublikowanych przez niego danych po rozszerzeniu polityki pod koniec 2023 roku wydano ponad 240 tys. licencji, podczas gdy wcześniej wydawano około 8 tys. rocznie.

10 czerwca 2025 roku Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i Norwegia nałożyły sankcje na Ben-Gwira oraz ministra finansów Becalela Smotricza, oskarżając ich o podżeganie do ekstremistycznej przemocy i poważne naruszenia praw Palestyńczyków.

Czytaj nas na