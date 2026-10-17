Саудовская Аравия поддержала заявление председателя Совета Безопасности ООН, в котором осуждаются атаки хуситов на королевство и содержится призыв к сотрудничеству, чтобы не допустить получения группировкой оружия и связанных с ним материалов. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Осуждение атак и угроз судоходству

В МИД Саудовской Аравии приветствовали осуждение Советом Безопасности ООН непрекращающихся атак хуситов, интенсивность которых, по оценке ведомства, возрастает. Речь, в частности, идет об ударах по аэропортам и энергетической инфраструктуре королевства.

В заявлении Совета Безопасности также осуждены продолжающиеся угрозы судоходству в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Саудовская сторона подчеркнула важность полного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2216 от 2015 года и последующих резолюций.

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Требования резолюции 2216

Резолюция 2216 требует от хуситов немедленно и безусловно прекратить насилие, покинуть захваченные районы, включая столицу Йемена Сану, и передать оружие, изъятое у военных и силовых структур. Документ также предусматривает прекращение осуществления полномочий международно признанного правительства Йемена и обеспечение гражданским лицам доступа к гуманитарной и медицинской помощи.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что королевство подтверждает свое неотъемлемое право согласно международному праву принимать все необходимые меры для защиты безопасности, граждан и жителей страны. В Йемене с июля продолжается военная эскалация между правительством, которое поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, и хуситами после периода относительного затишья, связанного с перемирием, начавшимся в апреле 2022 года.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в четверг сообщила, что в результате атак хуситов на аэропорты страны погибли 19 человек, еще 364 получили ранения.

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