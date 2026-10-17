沙特阿拉伯支持联合国安理会主席声明。该声明谴责胡塞武装对该王国的袭击，并呼吁开展合作，防止该组织获得武器及相关物资。据阿纳多卢通讯社援引沙特阿拉伯外交部声明报道。

谴责袭击和对航运的威胁

沙特外交部欢迎联合国安理会谴责胡塞武装持续发动的袭击。该部门评估认为，这些袭击的强度正在增加，其中包括对该王国机场和能源基础设施的打击。

安理会声明还谴责了对红海和曼德海峡航运持续存在的威胁。沙特方面强调，全面执行2015年联合国安理会第2216号决议及后续决议至关重要。

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第2216号决议的要求

第2216号决议要求胡塞武装立即无条件停止暴力活动，撤离其占领地区，包括也门首都萨那，并交出从军事和安全机构缴获的武器。该文件还规定停止行使也门国际承认政府的权力，并确保平民获得人道主义和医疗援助。

沙特阿拉伯外交部表示，王国重申其根据国际法享有采取一切必要措施保护国家安全、公民和居民的不可剥夺权利。自7月以来，也门政府与胡塞武装之间的军事升级持续进行；该政府得到沙特阿拉伯领导的联盟支持。此前，自2022年4月开始的停火曾带来一段相对平静时期。

沙特阿拉伯领导的联盟周四表示，胡塞武装对该国机场的袭击已造成19人死亡，另有364人受伤。

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