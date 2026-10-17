Arabia Saudyjska poparła oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ, które potępia ataki Huti na królestwo i wzywa do współpracy, aby nie dopuścić do pozyskania przez ugrupowanie broni i powiązanych z nią materiałów. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej.

Potępienie ataków i zagrożeń dla żeglugi

Saudyjskie MSZ z zadowoleniem przyjęło potępienie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ nieustających ataków Huti, których intensywność, według resortu, rośnie. Chodzi w szczególności o uderzenia na lotniska i infrastrukturę energetyczną królestwa.

W oświadczeniu Rady Bezpieczeństwa potępiono również utrzymujące się zagrożenia dla żeglugi na Morzu Czerwonym i w cieśninie Bab al-Mandab. Strona saudyjska podkreśliła znaczenie pełnego wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2216 z 2015 roku oraz kolejnych rezolucji.

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Wymogi rezolucji 2216

Rezolucja 2216 wymaga od Huti natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania przemocy, opuszczenia zajętych obszarów, w tym stolicy Jemenu, Sany, oraz przekazania broni odebranej strukturom wojskowym i bezpieczeństwa. Dokument przewiduje również zaprzestanie wykonywania uprawnień międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu oraz zapewnienie ludności cywilnej dostępu do pomocy humanitarnej i medycznej.

MSZ Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że królestwo potwierdza swoje niezbywalne prawo wynikające z prawa międzynarodowego do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony bezpieczeństwa, obywateli i mieszkańców kraju. Od lipca w Jemenie trwa eskalacja militarna między rządem, wspieranym przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, a Huti, po okresie względnego spokoju związanym z rozejmem rozpoczętym w kwietniu 2022 roku.

Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej poinformowała w czwartek, że w wyniku ataków Huti na lotniska w kraju zginęło 19 osób, a kolejne 364 zostały ranne.

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