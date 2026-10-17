В Чили министр жилищного строительства и урбанизации Иван Подуе 16 октября назвал президента Аргентины Хавьера Милея всё более сумасшедшим, а через несколько часов попросил прощения. Об этом сообщает The Rio Times.

Во время бизнес-форума Icare в Сантьяго Подуе отвечал на вопросы о государственных инвестициях. Он также раскритиковал позицию Милея по поводу общественных работ. Позднее чилийский министр написал в X, что его комментарии об аргентинском президенте были неуместными, и принес искренние извинения. При этом он подтвердил свою позицию о роли государственных инвестиций в стимулировании роста.

Реакция властей Чили

Министр внутренних дел Чили Клаудио Альварадо, который руководил работой правительства во время поездки президента Хосе Антонио Каста в Боливию, назвал слова Подуе ненадлежащими. По его словам, правительство считает инцидент исчерпанным, а публичных извинений министра — достаточными.

Каст, выступая в чилийском консульстве в Ла-Пасе, заявил, что правительство сожалеет об этих высказываниях. Он подчеркнул, что Подуе должным образом публично извинился, и добавил, что подобное не повторится.

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Вице-президент Сената от консервативной партии UDI Иван Морейра назвал заявление Подуе очень необдуманным и призвал его извиниться. Вице-президент Национальной либертарианской партии Ганс Маровски заявил, что министр должен соответствовать уровню своей должности.

Контекст отношений с Аргентиной

Комментарий Подуе прозвучал на фоне напряженности вокруг Магелланова пролива. Обе страны ссылаются на договоры 1881 и 1984 годов, а президенты Каст и Милей подтвердили их действительность в совместной декларации после визита аргентинского президента в Сантьяго 3 сентября.

Также в ноябре запланирован первый рейс чилийского грузового судна Danstar из Пунта-Аренаса в Порт-Стэнли на Фолклендских островах. По данным издания, министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно заявлял, что не будет препятствовать рейсу, если торговля будет носить коммерческий характер и будет скоординированной.

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