Неизвестный снаряд поразил танкер у побережья Саудовской Аравии. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на UK Maritime Trade Operations (UKMTO). По данным UKMTO, инцидент произошел примерно в 68 морских милях к северо-востоку от Эль-Джубайля.

Время инцидента

UKMTO заявила, что получила сообщение об инциденте с задержкой. В службе уточнили, что событие произошло в пятницу, 16 октября, в 09:00 по Гринвичу. Anadolu Agency опубликовало материал об этом в субботу, 17 октября 2026 года.

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Экипаж эвакуировали

UKMTO сослалась на сотрудника службы безопасности компании судна, который сообщил, что все члены экипажа находятся в безопасности и были эвакуированы. В сообщении не указан тип или происхождение снаряда, которым был поражен танкер.

На момент поступления этого сообщения UKMTO не информировала о влиянии инцидента на окружающую среду в районе происшествия.

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