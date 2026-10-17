Nieznany pocisk trafił w tankowiec w pobliżu wybrzeża Arabii Saudyjskiej. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Według UKMTO do incydentu doszło około 68 mil morskich na północny wschód od Al-Dżubajl.

Czas incydentu

UKMTO oświadczyło, że otrzymało zgłoszenie o incydencie z opóźnieniem. Służba sprecyzowała, że zdarzenie miało miejsce w piątek, 16 października, o godz. 09:00 czasu Greenwich. Anadolu Agency opublikowała materiał na ten temat w sobotę, 17 października 2026 roku.

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Ewakuowano załogę

UKMTO powołało się na oficera bezpieczeństwa firmy będącej właścicielem statku, który przekazał, że wszyscy członkowie załogi są bezpieczni i zostali ewakuowani. W komunikacie nie podano rodzaju ani pochodzenia pocisku, który trafił w tankowiec.

W chwili przekazania tego komunikatu UKMTO nie informowało o wpływie incydentu na środowisko w rejonie zdarzenia.

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