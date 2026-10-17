Белый дом в США включил Индию в перечень стран-инвесторов, указав более $330 млрд заявленных вложений. Как сообщает NDTV World, для Индии приведены две позиции: на $310 млрд и $20,5 млрд.

Перечень Белого дома

Видео с перечнем инвестиций транслировалось по кругу на YouTube-канале Белого дома. Согласно этому перечню, заявленная общая сумма инвестиций в США от частного бизнеса и иностранных государств составляет $10,871 трлн.

В публикации в социальной сети X Белый дом заявил, что в страну поступают триллионы долларов инвестиций. В перечне также упоминается сталелитейный завод в Айове стоимостью $15 млрд, о котором объявила компания Mesabi Metallics, входящая в Essar Group.

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Отдельные инвестиционные заявления

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Reliance Industries инвестирует $300 млрд в строительство нефтеперерабатывающего завода в Браунсвилле, штат Техас. В мае представители индийской промышленности на полях саммита SelectUSA Investment Summit объявили о планах вложить в США до $20,5 млрд.

Во время публичных мероприятий перед промежуточными выборами Трамп также заявлял, что его администрация обеспечила для экономики США более $20 трлн инвестиций и обязательств.

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