Biały Dom w USA umieścił Indie na liście krajów inwestorów, wskazując ponad 330 mld dolarów zadeklarowanych inwestycji. Jak podaje NDTV World, dla Indii wymieniono dwie pozycje: 310 mld dolarów i 20,5 mld dolarów.

Lista Białego Domu

Wideo z listą inwestycji było emitowane w pętli na kanale YouTube Białego Domu. Według tej listy zadeklarowana łączna kwota inwestycji w USA ze strony prywatnego biznesu i państw zagranicznych wynosi 10,871 bln dolarów.

W poście w serwisie społecznościowym X Biały Dom oświadczył, że do kraju napływają biliony dolarów inwestycji. Na liście wymieniono również wartą 15 mld dolarów hutę stali w Iowa, zapowiedzianą przez firmę Mesabi Metallics, należącą do Essar Group.

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Poszczególne deklaracje inwestycyjne

W marcu prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Reliance Industries zainwestuje 300 mld dolarów w budowę rafinerii ropy naftowej w Brownsville w Teksasie. W maju przedstawiciele indyjskiego przemysłu, na marginesie szczytu SelectUSA Investment Summit, ogłosili plany zainwestowania w USA do 20,5 mld dolarów.

Podczas publicznych wydarzeń przed wyborami połówkowymi Trump oświadczył również, że jego administracja zapewniła amerykańskiej gospodarce ponad 20 bln dolarów inwestycji i zobowiązań.

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