КНДР заявила об испытании торпеды с ИИ — NDTV World

КНДР заявила, что провела подводное испытание новой торпедной системы, в которой для обнаружения цели и наведения применили искусственный интеллект. Государственное агентство KCNA назвало тест успешным и заявило, что он стал важным этапом развития военно-морских сил страны, сообщает NDTV.

Заявленные характеристики торпеды

По данным KCNA, испытание подтвердило технологию двигательной установки, которую проверяли в ходе более 180 тестов на протяжении последних пяти лет. Агентство также заявило, что в новой высокоскоростной высокоточной торпеде искусственный интеллект используют для обнаружения целей и наведения.

Пхеньян назвал тест частью плановых оборонных исследований, направленных на совершенствование систем вооружения. KCNA утверждает, что испытание показало повышение эффективности движения и характеристик ракетной двигательной установки торпеды.

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Тест стал очередным в серии запусков и испытаний вооружений КНДР на фоне напряженности на Корейском полуострове. Обе Кореи разрабатывают вооружения, способные преодолевать системы противоракетной обороны.

Предыдущие военно-морские испытания

Ранее КНДР также заявляла об испытаниях двух типов стратегических крылатых ракет подводного базирования. В Пхеньяне утверждали, что эти запуски должны были проверить способность флота выполнять задачи и надежность средств сдерживания.

КНДР развивает современные подводные лодки, а также баллистические и крылатые ракеты, испытывая их с различных платформ, в том числе со старой подводной лодки. Между тем президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён на прошлой неделе наблюдал за первым испытательным запуском разработанной в стране гиперзвуковой ракеты.

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