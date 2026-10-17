朝鲜称测试配备人工智能的鱼雷——NDTV World

朝鲜表示，已对一种新型鱼雷系统进行了水下测试，该系统使用人工智能进行目标探测和制导。朝鲜国家通讯社KCNA称测试取得成功，并表示这标志着该国海军力量发展的重要阶段，NDTV报道。

鱼雷宣称的性能特点

据KCNA称，此次测试验证了推进装置技术，该技术在过去五年中经过了180多次测试。该机构还表示，新型高速高精度鱼雷利用人工智能进行目标探测和制导。

平壤称，此次测试是旨在改进武器系统的计划内国防研究的一部分。KCNA声称，测试表明鱼雷的运动效率以及导弹推进装置性能有所提升。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此次测试是在朝鲜半岛紧张局势背景下，朝鲜一系列发射和武器试验中的又一次。朝韩双方都在研发能够突破导弹防御系统的武器。

此前的海军测试

此前，朝鲜还曾宣称测试了两种类型的潜射战略巡航导弹。平壤称，这些发射旨在检验海军执行任务的能力以及威慑手段的可靠性。

朝鲜正在发展现代化潜艇以及弹道导弹和巡航导弹，并从不同平台对其进行测试，其中包括一艘老旧潜艇。与此同时，韩国总统李在明上周观看了该国自主研发的高超音速导弹首次试射。

关注我们在