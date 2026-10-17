КНДР заявила про випробування торпеди зі ШІ — NDTV World

КНДР заявила, що провела підводне випробування нової торпедної системи, у якій для виявлення цілі та наведення застосували штучний інтелект. Державне агентство KCNA назвало тест успішним і заявило, що він став важливим етапом розвитку військово-морських сил країни, повідомляє NDTV.

Заявлені характеристики торпеди

За даними KCNA, випробування підтвердило технологію рухової установки, яку перевіряли під час понад 180 тестів упродовж останніх п'яти років. Агентство також заявило, що у новій високошвидкісній високоточній торпеді штучний інтелект використовують для виявлення цілей і наведення.

Пхеньян назвав тест частиною планових оборонних досліджень, спрямованих на вдосконалення систем озброєння. KCNA стверджує, що випробування засвідчило підвищення ефективності руху та характеристик ракетної рухової установки торпеди.

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Тест став черговим у серії запусків і випробувань озброєнь КНДР на тлі напруженості на Корейському півострові. Обидві Кореї розробляють озброєння, здатне долати системи протиракетної оборони.

Попередні військово-морські тести

Раніше КНДР також заявляла про випробування двох типів стратегічних крилатих ракет підводного базування. У Пхеньяні стверджували, що ці запуски мали перевірити спроможність флоту виконувати завдання та надійність засобів стримування.

КНДР розвиває сучасні підводні човни, а також балістичні й крилаті ракети, випробовуючи їх із різних платформ, зокрема зі старого підводного човна. Тим часом президент Південної Кореї Лі Чже Мьон минулого тижня спостерігав за першим випробувальним запуском розробленої в країні гіперзвукової ракети.

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