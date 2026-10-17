Korea Północna oświadczyła, że przeprowadziła podwodny test nowego systemu torpedowego, w którym wykorzystano sztuczną inteligencję do wykrywania celu i naprowadzania. Państwowa agencja KCNA uznała test za udany i stwierdziła, że był on ważnym etapem rozwoju sił morskich kraju, informuje NDTV.

Deklarowane parametry torpedy

Według KCNA test potwierdził technologię układu napędowego, którą sprawdzano podczas ponad 180 prób w ciągu ostatnich pięciu lat. Agencja oświadczyła również, że w nowej szybkiej i precyzyjnej torpedzie sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do wykrywania celów i naprowadzania.

Pjongjang określił test jako część planowych badań obronnych, mających na celu udoskonalenie systemów uzbrojenia. KCNA twierdzi, że próba wykazała zwiększenie efektywności ruchu i parametrów rakietowego układu napędowego torpedy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Test był kolejnym z serii północnokoreańskich startów i prób uzbrojenia na tle napięć na Półwyspie Koreańskim. Obie Koree rozwijają broń zdolną do pokonywania systemów obrony przeciwrakietowej.

Poprzednie testy morskie

Wcześniej Korea Północna informowała również o testach dwóch typów strategicznych pocisków manewrujących odpalanych z okrętów podwodnych. W Pjongjangu twierdzono, że starty miały sprawdzić zdolność floty do wykonywania zadań oraz niezawodność środków odstraszania.

Korea Północna rozwija nowoczesne okręty podwodne, a także pociski balistyczne i manewrujące, testując je z różnych platform, w tym ze starego okrętu podwodnego. Tymczasem prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung w ubiegłym tygodniu obserwował pierwszy testowy start opracowanego w kraju pocisku hipersonicznego.

Czytaj nas na