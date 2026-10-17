В Великобритании лидер Консервативной партии Кеми Баденок выступила против возобновления дискуссии о Brexit — выходе страны из Европейского Союза. Она назвала такую перспективу «ужасной идеей», сообщает The Hindu.

Позиция Баденок

Баденок сделала это заявление в конце ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме. По ее словам, возвращение к этому вопросу означало бы вновь тратить много времени на споры внутри Великобритании и с ЕС. Она также сказала, что такие обсуждения снова шли бы по кругу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Слова премьер-министра

На прошлой неделе премьер-министр Энди Бернем заявил, что Великобритании необходимо рассмотреть, какими должны быть ее отношения с ЕС в долгосрочной перспективе. Он предположил, что одним из возможных вариантов могло бы стать возвращение страны в блок. Баденок выступила против возобновления дискуссии о Brexit в ответ на это заявление.

Читай нас в