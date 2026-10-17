W Wielkiej Brytanii liderka Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch opowiedziała się przeciwko wznowieniu debaty o Brexicie — wyjściu kraju z Unii Europejskiej. Nazwała taką perspektywę „strasznym pomysłem”, informuje The Hindu.

Stanowisko Badenoch

Badenoch złożyła to oświadczenie pod koniec dorocznej konferencji Partii Konserwatywnej w Birmingham. Jej zdaniem powrót do tej kwestii oznaczałby ponowne poświęcanie dużej ilości czasu na spory wewnątrz Wielkiej Brytanii oraz z UE. Powiedziała również, że takie dyskusje znów zataczałyby koło.

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Słowa premiera

W ubiegłym tygodniu premier Andy Burnham stwierdził, że Wielka Brytania musi rozważyć, jak powinny wyglądać jej relacje z UE w długoterminowej perspektywie. Zasugerował, że jedną z możliwych opcji mógłby być powrót kraju do bloku. Badenoch sprzeciwiła się wznowieniu debaty o Brexicie w odpowiedzi na to oświadczenie.

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