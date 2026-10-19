Во Франции могут ввести комендантский час после беспорядков — NBC News

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил часть местных властей ввести комендантский час после масштабных беспорядков, мародерства и поджогов в городах страны. В Марселе также запретили проведение публичных собраний на протяжении большей части понедельника, сообщает NBC News.

Беспорядки в городах Франции

Протесты, которые до этого в течение нескольких дней преимущественно проходили мирно, в выходные переросли в столкновения с полицией. Участники беспорядков грабили магазины, поджигали автомобили и здания государственных учреждений. Министр внутренних дел Лоран Нуньес признал, что власти потеряли контроль в крупных городах, и предложил президенту Эммануэлю Макрону свою отставку, однако тот ее не принял.

По данным французского МВД, в протестах по всей стране приняли участие более 500 тысяч человек. Правоохранители задержали почти 2400 человек, а травмы получили почти тысяча полицейских и пожарных.

Поврежденные ратуши и закрытие Лувра

Одним из наиболее пострадавших городов стал Лимож, где во время пожара обрушился шпиль ратуши XIX века, а крыша получила значительные повреждения. В Лионе подожгли здание туристического офиса. Возле ратуши Бордо были разрушены витрины магазинов, а товары внутри, вероятно, похищены — об этом свидетельствуют геолокированные NBC News видео из соцсетей. В ратуши Марселя, Лилля и Анже произошли проникновения.

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В Париже Лувр объявил о закрытии после того, как протестующие заявили о блокаде музея. Столкновения между демонстрантами и полицией продолжались также на площади Республики.

Реакция властей

Макрон возложил ответственность за насилие на радикальные ультралевые группировки и заявил, что причастные к попыткам «свергнуть Республику» будут привлечены к ответственности. В то же время он признал наличие обоснованных проблем, которые беспокоят граждан.

Первыми на улицы в прошлом месяце вышли старшеклассники, требовавшие улучшения условий обучения из-за запущенной инфраструктуры и нехватки учителей. Позднее к ним присоединились профсоюзы и фермеры, которые, в частности, протестовали из-за высокой стоимости жизни и роста цен на топливо.

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