在巴西，参议员弗拉维奥·博索纳罗在CNT/MDA民调中领先总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦，第二轮总统选举定于10月25日举行。根据调查，博索纳罗的支持率为46.8%，卢拉为45.9%。

半岛电视台报道了这项民调结果。最近三项民调的误差范围均在2个百分点以内，因此许多专家仍认为这场竞选的结果难以预测。

其他民调数据

根据一天前公布的Quaest民调，46%的选民支持博索纳罗，44%的选民支持卢拉。Datafolha民调显示，这名参议员的支持率为47%，现任总统为45%。一周前，Datafolha估计博索纳罗的支持率为49%。

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在10月4日的首轮投票中，弗拉维奥·博索纳罗获得56,104,503票，卢拉·达席尔瓦获得53,879,538票。弗拉维奥·博索纳罗是前总统雅伊尔·博索纳罗的儿子。选举法院禁止年长的博索纳罗在2030年前参选，认定他通过散布对2022年总统选举的质疑而滥用权力。

候选人的竞选活动

42岁的弗拉维奥·博索纳罗承诺加强打击犯罪和贩毒，并削减用于国家项目的税收。80岁的卢拉·达席尔瓦正在定期举行集会，并寻求第四个、但并非连续的总统任期。

周三，巴西国会批准了一项修正案，规定员工每周享有两天带薪休息日，而非一天。半岛电视台称，这是卢拉在投票前几天推进其一项关键社会改革的重要胜利。

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