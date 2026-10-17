英国警方正在评估记者兼作家萨拉·赫尔姆的帖文，她是英国国家安全顾问乔纳森·鲍威尔的妻子，帖文可能表达了对Palestine Action的支持。伦敦警察厅一名发言人表示，正在审查该发布内容，以确定是否需要开展进一步的警方调查。

社交媒体帖文

赫尔姆在社交平台X上回应了有关爱尔兰作家萨莉·鲁尼的报道。她表示，由于计划将版税用于支持Palestine Action，鲁尼的书籍将不再在英国销售。

据《耶路撒冷邮报》报道，赫尔姆在帖文中提到了支持巴勒斯坦和Palestine Action的作者。政府女发言人在评论此事时强调，这些观点属于一名私人个人，此人并不以任何身份代表政府。

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Palestine Action的地位

Palestine Action去年依据反恐法律在英国被取缔。该报称，表达对该组织的支持构成刑事犯罪。

该组织曾开展抗议行动，包括实施支持巴勒斯坦事业的破坏行为，但否认其活动构成恐怖主义。6月，该组织4名成员因2024年突袭国防公司Elbit的一家工厂而被监禁，行动造成超过100万英镑的损失。

国际特赦组织表示，在Palestine Action被取缔后，英国有超过3,500人因涉嫌支持该组织被捕，其中许多人手持标语牌。上诉法院于6月在该组织提出挑战后认定，对该组织的禁令合法。

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