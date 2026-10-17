美国中央司令部司令布拉德·库珀上将表示，除美国允许的人道主义援助外，伊朗不通过海路进行进口和出口。他在视频讲话中作出上述表态，阿纳多卢通讯社报道。

限制石油出口

库珀表示，美国的行动重点是限制伊朗石油出口、阻碍数字融资，并削弱伊朗安全部队向其人员支付款项的能力。

这名海军上将称，美军近几个月来阻止伊朗出口价值至少250亿美元的原油。他还表示，中央司令部支持美国跨部门伙伴冻结了近3.5亿美元的加密货币资产。

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库珀称，该地区与伊朗有关联的组织已开始扣留其武装人员的款项，以便将资金转给伊斯兰革命卫队。据他所说，伊斯兰革命卫队也在向其人员支付款项方面遇到困难。

霍尔木兹海峡航运

尽管对伊朗实施了所称的限制，库珀表示，穿越霍尔木兹海峡的商业航运仍在继续。他指责伊朗袭击商船，并表示美国正与地区伙伴和航运业代表一道加强海上安全。

据中央司令部司令称，在此前七天内，约有400艘商船通过该海峡。他声称，美军在此期间帮助波斯湾国家的伙伴经由这条航线运输了超过1亿桶石油，近几个月来运输量超过13亿桶。

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