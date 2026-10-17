Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил, что Иран, за исключением гуманитарной помощи, разрешенной Соединенными Штатами, не осуществляет импорт и экспорт морем. Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Anadolu Agency.

Ограничения экспорта нефти

По словам Купера, усилия США сосредоточены на ограничении иранского экспорта нефти, препятствовании цифровому финансированию и ослаблении способности иранских сил безопасности выплачивать средства персоналу.

Адмирал утверждает, что американские силы в последние месяцы не позволили Ирану экспортировать сырую нефть на сумму не менее 25 млрд долларов. Он также заявил, что CENTCOM поддержало американских межведомственных партнеров в замораживании почти 350 млн долларов в криптовалютных активах.

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Купер заявил, что связанные с Ираном группировки в регионе начали удерживать выплаты своим бойцам, чтобы перенаправить средства Корпусу стражей исламской революции. По его словам, КСИР также испытывает трудности с выплатами своему персоналу.

Судоходство через Ормузский пролив

Несмотря на заявленные ограничения для Ирана, Купер сказал, что коммерческое судоходство через Ормузский пролив продолжается. Он обвинил Иран в атаках на торговые суда и заявил, что США вместе с региональными партнерами и представителями судоходной отрасли усиливают морскую безопасность.

По данным командующего CENTCOM, в течение предыдущих семи дней через пролив прошло около 400 торговых судов. Американские силы, по его утверждению, помогли партнерам из стран Персидского залива перевезти этим маршрутом более 100 млн баррелей нефти за этот период, а за последние месяцы — более 1,3 млрд баррелей.

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