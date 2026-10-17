Dowódca Centralnego Dowództwa USA, admirał Brad Cooper, oświadczył, że Iran, z wyjątkiem pomocy humanitarnej dozwolonej przez Stany Zjednoczone, nie prowadzi importu ani eksportu drogą morską. Powiedział to w wystąpieniu wideo, informuje Anadolu Agency.

Ograniczenia eksportu ropy

Według Coopera działania USA koncentrują się na ograniczaniu irańskiego eksportu ropy, zakłócaniu finansowania cyfrowego oraz osłabianiu zdolności irańskich sił bezpieczeństwa do wypłacania środków personelowi.

Admirał twierdzi, że siły amerykańskie w ostatnich miesiącach uniemożliwiły Iranowi eksport ropy naftowej o wartości co najmniej 25 mld dolarów. Oświadczył również, że CENTCOM wsparło amerykańskich partnerów międzyagencyjnych w zamrożeniu niemal 350 mln dolarów w aktywach kryptowalutowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Cooper powiedział, że powiązane z Iranem grupy w regionie zaczęły wstrzymywać wypłaty swoim bojownikom, aby przekierować środki do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Według niego Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej również ma trudności z wypłatami dla swojego personelu.

Żegluga przez Cieśninę Ormuz

Pomimo deklarowanych ograniczeń wobec Iranu Cooper powiedział, że żegluga handlowa przez Cieśninę Ormuz trwa. Oskarżył Iran o ataki na statki handlowe i oświadczył, że Stany Zjednoczone wraz z partnerami regionalnymi oraz przedstawicielami branży żeglugowej wzmacniają bezpieczeństwo morskie.

Według dowódcy CENTCOM w ciągu poprzednich siedmiu dni przez cieśninę przepłynęło około 400 statków handlowych. Siły amerykańskie, jak twierdzi, pomogły partnerom z krajów Zatoki Perskiej przetransportować tą trasą ponad 100 mln baryłek ropy w tym okresie, a w ostatnich miesiącach — ponad 1,3 mld baryłek.

Czytaj nas na