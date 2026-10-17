Купер заявив, що Іран не має морського імпорту й експорту — Anadolu Agency

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер заявив, що Іран, за винятком гуманітарної допомоги, дозволеної Сполученими Штатами, не здійснює імпорту й експорту морем. Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє Anadolu Agency.

Обмеження експорту нафти

За словами Купера, зусилля США зосереджені на обмеженні іранського експорту нафти, перешкоджанні цифровому фінансуванню та послабленні спроможності іранських сил безпеки виплачувати кошти персоналу.

Адмірал стверджує, що американські сили в останні місяці не дали Ірану експортувати сиру нафту щонайменше на 25 млрд доларів. Він також заявив, що CENTCOM підтримав американських міжвідомчих партнерів у замороженні майже 350 млн доларів у криптовалютних активах.

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Купер заявив, що пов'язані з Іраном угруповання в регіоні почали утримувати виплати своїм бійцям, щоб перенаправити кошти Корпусу вартових ісламської революції. За його словами, КВІР також має труднощі з виплатою коштів своєму персоналу.

Судноплавство через Ормузьку протоку

Попри заявлені обмеження для Ірану, Купер сказав, що комерційне судноплавство через Ормузьку протоку триває. Він звинуватив Іран в атаках на торговельні судна та заявив, що США разом із регіональними партнерами й представниками судноплавної галузі посилюють морську безпеку.

За даними командувача CENTCOM, протягом попередніх семи днів через протоку пройшло близько 400 торговельних суден. Американські сили, за його твердженням, допомогли партнерам із країн Перської затоки перевезти цим шляхом понад 100 млн барелів нафти за цей період, а за останні місяці — понад 1,3 млрд барелів.

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