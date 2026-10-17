索契附近油轮遇袭后23名印度人被疏散——《印度教徒报》

在俄罗斯索契附近，油轮 Aframax Rio 遭袭后，船上全部23名印度籍船员均被疏散。根据侵略国俄罗斯联邦交通部的初步数据，没有船员受伤。据《印度教徒报》报道。

油轮起火

俄罗斯部门称，这艘悬挂利比里亚国旗、载运石油的油轮于10月6日在索契附近的黑海遭到无人水面艇袭击。

俄罗斯交通部发言人向国家通讯社塔斯社表示，船员已获救并被送上岸。该部门称，船上石油仍在明火燃烧。由于火势猛烈，救援船只起初无法安全靠近油轮展开灭火工作。

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索契限制措施

俄罗斯交通部长安德烈·尼基京就消除 Aframax Rio 遭袭后果举行了会议。索契市长安德烈·普罗舒宁表示，作为预防措施，将暂时禁止进入城市海滩和海滨步道。

此次袭击发生在黑海一艘土耳其船东所有的民用货船起火两天后。据该报消息，当时俄罗斯无人机的袭击造成至少两人死亡，数名船员受伤，其中包括一名印度公民。

印度外交部表示，其对针对商业航运和海员的袭击深表关切。该部门强调，对国际水道航运的袭击破坏全球贸易和民众福祉，并呼吁通过对话和外交手段结束冲突。

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