泰国曼谷的洪灾引发了对反对党人民党的批评。居民和政治观察人士认为，该党议员在受灾社区中的露面不足。该党表示，其代表正将议会工作与协调援助及运送必需品相结合。

据《曼谷邮报》报道，9月29日，反对党首席党鞭帕里特·瓦查拉辛杜表示，该党议员将继续履行议会职责，同时分成小组协调支持并向受灾社区运送人道主义物资。

选民的期待

人民党在2月8日的全国大选中赢得了曼谷全部33个议会选区。该报认为，这使人们对该党议员出现在各自选区抱有特别高的期待。

报道指出，议员的工作包括通过法律、监督政府活动、通过议会机制提出选民问题，以及参加辩论和委员会工作。反对党议员还可以要求部长提供信息，发现政府应对措施的不足，争取紧急措施，并坚持推动防洪领域的长期改革。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与此同时，对于洪灾地区居民而言，政治人物是否容易接触到，以及其是否明显参与救助，可能不亚于议会工作的重要性。该报指出，房屋被洪水包围的人们不太可能将议会质询视为等同于一名政治人物带着饮用水、食物或船只到来。

援助与政治竞争

与其他政治力量行动的对比已很明显。执政联盟中的为泰党报告称，其团队到访了廊曼区受洪灾影响的社区，并分发了必需物资。总理阿努廷·参威拉军也公开参与了救援活动，包括在曼谷分发援助物资。执政的泰自豪党为受灾者开设了流动厨房。

洪灾已影响全国数十万户家庭，并在曼谷导致人员疏散、交通中断、企业损失和大范围破坏。政府批准了数十亿泰铢用于紧急援助。该报指出，对人民党而言，关键问题仍然是，它能否将对制度性政治的重视与选出其议员的选民的直接期待结合起来。

关注我们在