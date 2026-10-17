W Bangkoku w Tajlandii powodzie wywołały krytykę opozycyjnej Partii Ludowej z powodu, zdaniem mieszkańców i obserwatorów politycznych, niewystarczającej widoczności jej posłów w dotkniętych nimi społecznościach. Partia oświadczyła, że jej przedstawiciele łączą pracę parlamentarną z koordynowaniem pomocy i dostarczaniem niezbędnych artykułów.

Jak informuje Bangkok Post, 29 września główny organizator prac opozycji w parlamencie Parit Wacharasindhu powiedział, że posłowie partii będą nadal wypełniać obowiązki parlamentarne, jednocześnie dzieląc się na zespoły koordynujące wsparcie i dostarczające pomoc humanitarną do dotkniętych społeczności.

Oczekiwania wyborców

Partia Ludowa wygrała we wszystkich 33 okręgach parlamentarnych Bangkoku w wyborach powszechnych 8 lutego. Według publikacji stwarza to szczególnie wysokie oczekiwania dotyczące obecności jej posłów w swoich okręgach.

W materiale zaznaczono, że praca parlamentarzystów obejmuje uchwalanie ustaw, kontrolę działalności rządu, poruszanie problemów wyborców za pośrednictwem mechanizmów parlamentarnych oraz udział w debatach i pracach komisji. Opozycyjny poseł może także żądać od ministrów informacji, wskazywać niedociągnięcia reakcji rządu, zabiegać o nadzwyczajne działania i nalegać na długoterminowe zmiany w zakresie przeciwdziałania powodziom.

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Jednocześnie dla mieszkańców zalanych obszarów dostępność polityka i jego widoczny udział w pomocy mogą być nie mniej ważne niż praca parlamentarna. Publikacja wskazuje, że ludzie, których domy otoczyła woda, raczej nie uznają pytania parlamentarnego za równoważne przybyciu polityka z wodą pitną, żywnością lub łodzią.

Pomoc i konkurencja polityczna

Kontrast z działaniami innych sił politycznych jest już widoczny. Koalicyjna partia Pheu Thai informowała o wizytach swoich zespołów w społecznościach dotkniętych powodzią w dzielnicy Don Mueang oraz o dystrybucji niezbędnych zapasów. Premier Anutin Charnvirakul również publicznie uczestniczył w działaniach pomocowych, w tym w dystrybucji wsparcia w Bangkoku. Rządząca partia Bhumjaithai otworzyła mobilną kuchnię dla poszkodowanych.

Powodzie dotknęły setki tysięcy gospodarstw domowych w całym kraju, a w Bangkoku doprowadziły do ewakuacji, zakłóceń w transporcie, strat dla biznesu i rozległych zniszczeń. Rząd zatwierdził miliardy bahtów na pomoc doraźną. Dla Partii Ludowej, jak zaznacza publikacja, kluczowe pozostaje pytanie, czy zdoła połączyć nacisk na politykę instytucjonalną z bezpośrednimi oczekiwaniami wyborców, którzy wybrali jej posłów.

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