We Francji Specjalny Sąd Karny w Paryżu skazał 29-letniego obywatela Indii Rohana Rane na 20 lat pozbawienia wolności. Według The Hindu, Rane kierował maskulinistyczną grupą internetową, która zmuszała młode dziewczęta, z których wiele było nieletnich, do czynności o charakterze seksualnym.

Orzeczenie sądu

Sąd uznał Rane za winnego szeregu przestępstw. W szczególności sprawa dotyczy wymuszenia popełnionego w zorganizowanej grupie. Za okoliczności obciążające sąd uznał tortury i okrutne czyny popełnione wobec pokrzywdzonych. O wyroku w sprawie poinformowały władze.

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Niejawne rozpoznanie sprawy

Proces Rane rozpoczął się w poniedziałek, 5 października 2026 roku, w Paryżu. Państwowa stacja telewizyjna France 24 podała, że sprawa była rozpatrywana przez Specjalny Sąd Karny za zamkniętymi drzwiami. Źródło wskazało, że rozprawy nie były publiczne.

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