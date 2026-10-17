Во Франции Специальный уголовный суд Парижа приговорил 29-летнего гражданина Индии Рохана Ране к 20 годам лишения свободы. По данным The Hindu, Ране возглавлял маскулинистскую онлайн-группу, которая принуждала молодых девушек, многие из которых были несовершеннолетними, к действиям сексуального характера.

Решение суда

Суд признал Ране виновным в ряде правонарушений. В частности, речь идет о вымогательстве, совершенном организованной группой. Отягчающими обстоятельствами суд назвал пытки и жестокие действия, совершенные в отношении потерпевших. О приговоре по делу сообщили органы власти.

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Закрытое рассмотрение дела

Судебный процесс над Ране начался в понедельник, 5 октября 2026 года, в Париже. Государственная телесеть France 24 сообщала, что дело рассматривалось в Специальном уголовном суде за закрытыми дверями. В источнике указано, что слушания не были публичными.

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