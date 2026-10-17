Co najmniej 51 Syryjczyków pozostaje w areszcie w Izraelu po zatrzymaniach przeprowadzonych przez izraelskie wojsko na południu Syrii. Informuje o tym Al Jazeera. Część zatrzymanych była wcześniej przetrzymywana w wojskowym ośrodku Sde Teiman, a następnie została przeniesiona do placówek izraelskiej służby więziennej, w tym do Ofer, Al-Dżalameh i Megiddo. Niewielką liczbę osób zwolniono.

Relacje zwolnionych

Ahmed, który został zatrzymany na punkcie kontrolnym w swojej wsi, powiedział dziennikarzom, że spędził w izraelskim więzieniu ponad rok. Według jego relacji przez 90 dni był skuty kajdankami i bity pałkami. Mężczyzna oświadczył również, że przez niemal pięć miesięcy po zatrzymaniu nie był przesłuchiwany.

Inny zwolniony, nazwany Mahmudem, przekazał, że został zatrzymany podczas nocnego nalotu na jego dom. Twierdzi, że podczas uwięzienia przez wiele godzin zmuszano go do siedzenia w bolesnej pozycji, stosowano kajdanki i psy w kagańcach. Według Mahmuda nie przedstawiono mu zarzutów i nie zapewniono dostępu do prawnika.

Al Jazeera zwróciła się do izraelskiego wojska o komentarz, lecz do czasu publikacji nie otrzymała odpowiedzi. Izrael twierdzi, że okupacja terytorium Syrii oraz wtargnięcia w głąb Syrii są potrzebne dla bezpieczeństwa i ochrony przyjaznej społeczności. Władze Syrii odrzucają to wyjaśnienie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ostrzał i ograniczenia dla sił pokojowych

Mieszkańcy południowej Syrii informują również o punktach kontrolnych, nalotach i artyleryjskim ostrzale pól, które utrudniają pracę rolnikom i pasterzom. Syryjska organizacja Sijil, która monitoruje izraelską aktywność, odnotowała we wrześniu 280 naruszeń porozumienia z 1974 roku między Syrią a Izraelem, w tym wtargnięcia, naloty, zatrzymania, ostrzał artyleryjski i ogień z karabinów maszynowych.

Siły Obserwacyjne ONZ ds. Rozdzielenia Wojsk UNDOF potwierdziły, że izraelskie wojsko okresowo ogranicza przemieszczanie się ich personelu. Według misji blokady dróg i punkty kontrolne uniemożliwiają siłom pokojowym prowadzenie zaplanowanych patroli w ramach ich mandatu.

Rodziny zatrzymanych utworzyły grupę na WhatsAppie, aby wymieniać się informacjami o swoich bliskich. Skarżą się na brak wsparcia prawnego i finansowego, a także organizują lokalne protesty w związku z zatrzymaniami i nalotami.

Czytaj nas na