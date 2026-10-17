W Albanii protesty studentów trwają piąty dzień, a Agencja Nadzoru nad Policją sprawdza możliwe naruszenia prawa przez funkcjonariuszy Policji Państwowej podczas demonstracji w Tiranie i innych miastach. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Akcje w Tiranie

W Tiranie studenci mieli zebrać się w pobliżu swoich uniwersytetów, a następnie przejść marszem do Ministerstwa Edukacji, gdzie na godzinę 11:00 zaplanowano protest. Organizatorzy wezwali do ogólnokrajowej mobilizacji studentów uczelni i szkół średnich, innych obywateli oraz przedstawicieli albańskiej diaspory.

W pobliżu budynku ministerstwa policja rozmieściła armatki wodne i przygotowywała się do utworzenia kordonu bezpieczeństwa. Początkowo sytuacja pozostawała spokojna, jednak później protestujący zdemontowali bariery chodnikowe i zablokowali nimi drogę.

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Zatrzymania w Durrës

W Durrës uczniowie szkół średnich trzeci dzień z rzędu zebrali się przed budynkiem władz miejskich. Rzucali kamieniami w budynek, podpalali kontenery na śmieci i uszkodzili ogrodzenia. Podczas marszu do komisariatu protestujący wybili również okna w budynku Albanian Post.

Policja interweniowała i dokonała zatrzymań, po czym tłum się rozszedł. Liczby zatrzymanych nie sprecyzowano. W Korczy uczestnicy, głównie uczniowie szkół średnich, trzeci dzień protestowali z powodu braku możliwości budowania przyszłości w Albanii oraz, jak twierdzą, braku sprawiedliwości.

Sprawdzenie działań organów ścigania

Pracownicy Agencji Nadzoru nad Policją dokumentowali incydenty na miejscu i zbierali nagrania wideo z mediów oraz sieci społecznościowych, aby ustalić okoliczności wydarzeń i określić odpowiedzialność. Sprawy, w których mogą występować znamiona przestępstw, są rozpatrywane pod nadzorem prokuratorów w Tiranie.

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