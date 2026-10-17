阿尔巴尼亚的学生抗议已持续第五天，警察监督机构正在审查国家警察人员在地拉那及其他城市示威期间可能存在的违法行为。据阿纳多卢通讯社报道。

地拉那的抗议活动

在地拉那，学生原计划在各自大学附近集结，随后游行前往教育部，抗议活动定于11:00举行。组织者呼吁全国范围内动员大学生和高中生、其他公民以及阿尔巴尼亚侨民代表。

在教育部大楼附近，警方部署了水炮，并准备设置安全警戒线。起初局势保持平静，但随后抗议者拆除了人行道护栏，并用其封锁道路。

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都拉斯的拘留行动

在都拉斯，高中生连续第三天在市政大楼附近集会。他们向该建筑投掷石块，点燃垃圾箱，并损坏了围栏。在向警察局游行期间，抗议者还砸碎了Albanian Post大楼的窗户。

警方介入并实施拘留，随后人群散去。被拘留者人数尚未说明。在科尔察，参与者主要是高中生，他们因在阿尔巴尼亚缺乏建设未来的机会以及据他们所说缺乏公平，而连续第三天抗议。

审查执法人员的行动

警察监督机构工作人员在现场记录事件，并收集媒体和社交网络上的视频资料，以查明事件情况并确定责任。可能存在刑事犯罪迹象的案件，正在地拉那检察官的指导下审理。

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