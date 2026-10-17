В Албании студенческие протесты продолжаются пятый день, а Агентство полицейского надзора проверяет возможные нарушения законодательства со стороны сотрудников Государственной полиции во время демонстраций в Тиране и других городах. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Акции в Тиране

В Тиране студенты должны были собраться возле своих университетов, а затем направиться маршем к Министерству образования, где на 11:00 была запланирована акция. Организаторы призвали к общенациональной мобилизации студентов университетов и старших классов, других граждан и представителей албанской диаспоры.

Возле здания министерства полиция развернула водометы и готовилась установить кордон безопасности. Сначала ситуация оставалась спокойной, однако позже протестующие демонтировали тротуарные ограждения и перекрыли ими дорогу.

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Задержания в Дурресе

В Дурресе учащиеся старших классов третий день подряд собрались возле муниципального здания. Они бросали камни в сооружение, поджигали мусорные контейнеры и повредили ограждения. Во время марша к полицейскому участку протестующие также разбили окна здания Albanian Post.

Полиция вмешалась и провела задержания, после чего толпа разошлась. Число задержанных не уточняется. В Корче участники, преимущественно старшеклассники, третий день протестовали из-за отсутствия возможностей для построения будущего в Албании и, по их словам, нехватки справедливости.

Проверка действий правоохранителей

Сотрудники Агентства полицейского надзора фиксировали инциденты на местах и собирали видеозаписи из медиа и социальных сетей, чтобы установить обстоятельства событий и определить ответственность. Дела, в которых могут быть признаки уголовных правонарушений, рассматриваются под руководством прокуроров в Тиране.

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