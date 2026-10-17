半岛电视台：至少51名叙利亚人被关押在以色列

在以色列军队于叙利亚南部实施拘捕后，至少51名叙利亚人仍被以色列拘押。半岛电视台报道。部分被拘留者此前被关押在斯代泰曼军事设施，随后被转移至以色列监狱管理局的设施，包括奥费尔、阿尔贾拉梅和梅吉多。少数人已获释。

获释者的证词

在自己村庄的检查站被拘留的艾哈迈德告诉记者，他在以色列羁押中度过了一年多。根据他的说法，他有90天被戴着手铐，并遭到棍棒殴打。该男子还表示，在被拘留后近五个月内，他没有受到审讯。

另一名获释者名为马哈茂德，他表示自己是在夜间突袭其家中时被拘留的。他声称，在被监禁期间，他被迫以痛苦的姿势坐上数小时，并被使用手铐和戴口套的狗对待。马哈茂德称，他没有被提出指控，也没有获得律师帮助。

半岛电视台向以色列军方寻求评论，但截至发稿时未收到回应。以色列表示，对叙利亚领土的占领以及向叙利亚纵深推进，是出于安全需要并为了保护一个友好社群。叙利亚当局拒绝这一解释。

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炮击和对维和人员的限制

叙利亚南部居民还报告称，检查站、突袭和对田地的炮击妨碍了农民和牧民工作。追踪以色列活动的叙利亚组织Sijil在9月记录了280起违反叙以1974年协议的事件，其中包括入侵、突袭、拘留、炮火和机枪射击。

联合国脱离接触观察员部队UNDOF证实，以色列军方不时限制其人员的行动。该任务团表示，道路封锁和检查站妨碍维和人员在其授权范围内执行计划中的巡逻任务。

被拘留者家属建立了一个WhatsApp群组，以交换有关亲属的信息。他们抱怨缺乏法律和经济支持，并就拘留和突袭组织当地抗议活动。

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