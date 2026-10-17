Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi oświadczył w Bagdadzie w Iraku, że Teheran jest gotów wznowić negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi tylko pod warunkiem uzyskania wiarygodnych gwarancji przed nowymi atakami. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na irańską państwową agencję IRNA.

Warunek dialogu

Występując na 52. sesji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Organizacji Współpracy Islamskiej, Araghchi powiedział, że Iran nie akceptuje przymusu, gróźb ani zastraszania i nie zrezygnuje ze swoich suwerennych praw pod presją. Jednocześnie oświadczył, że kraj jest gotów do dialogu opartego na wzajemnym szacunku i wiarygodnych gwarancjach.

Według ministra Iran prowadził w ciągu ostatnich dwóch lat negocjacje w dobrej wierze, jednak wysiłkom dyplomatycznym, jak twierdzi, wielokrotnie towarzyszyły ataki wojskowe. Jak powiedział, doprowadziło to do głębokiej nieufności wobec wznowienia negocjacji bez gwarancji, że takie wydarzenia się nie powtórzą.

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Cieśnina Ormuz i porozumienie w Islamabadzie

Araghchi wspomniał również o siedmiodniowej propozycji, którą Iran wcześniej przekazał za pośrednictwem Kataru. Według niego przewidywała ona otwarcie Cieśniny Ormuz i przywrócenie normalnego ruchu morskiego po spełnieniu niezbędnych warunków.

Ponadto szef irańskiego MSZ powołał się na porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które, jak twierdził, osiągnięto 17 czerwca w Islamabadzie za pośrednictwem Pakistanu i przy wsparciu Kataru. Oświadczył, że w ciągu dwóch tygodni ruch morski powrócił do około 60% poziomu sprzed wojny, lecz realizacja porozumienia została później wstrzymana.

Dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych Organizacji Współpracy Islamskiej rozpoczęło się w Bagdadzie 17 października. Uczestnicy omawiają kryzysy regionalne, Palestynę, pokój, rozwój i współpracę.

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