Badacze wykryli sieć botów, która sztucznie zwiększała liczbę wyświetleń fałszywych filmów o kandydatach Partii Demokratycznej i amerykańskich celebrytach przed wyborami uzupełniającymi w USA. Według The Japan Times badacze wiążą kampanię z operacją Matryoshka, znaną również jako Operation Overload, wspieraną przez Federację Rosyjską — państwo-agresora.

Fałszywe materiały pod pozorem wiadomości

Filmy stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji zaczęły pojawiać się na X na początku września. W niektórych nagraniach wykorzystujących wizerunki Roberta De Niro, Julii Roberts i Cher celebryci rzekomo krytykowali demokratów i wzywali do dołączenia do kampanii #AllDemocratsAreCriminals. Inne filmy zawierały fałszywe oskarżenia o korupcję i inne naruszenia wobec kandydatów demokratów.

Bloomberg przeanalizował 130 filmów i sfałszowanych stron gazet opublikowanych przez sieć od 10 września do 9 października. Znaczną część materiałów wykryła grupa badawcza Antibot4Navalny; ustalenia potwierdziły i uzupełniły również amerykańskie organizacje Graphika i dTeam.

Wśród fałszywek znalazły się nagrania z logo ABC News i CBS News. W jednym z nich twierdzono, że demokrata z Teksasu James Talarico, który kandyduje do Senatu, płacił modelkom OnlyFans. Przedstawiciel Talarico temu zaprzeczył. Inne nagranie bezpodstawnie twierdziło, że senator z Georgii Jon Ossoff rzekomo posiada osiem niezgłoszonych nieruchomości.

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Oznaki sztucznej popularności

Według obserwacji Antibot4Navalny liczba wyświetleń takich wpisów mogła wzrosnąć do 200 tysięcy w ciągu pierwszej godziny, a następnie gwałtownie przestać rosnąć. Badacze uważają to za nietypowe dla organicznego rozpowszechniania treści. Większość kont publikujących nagrania miała zaledwie kilku obserwujących i wcześniej przez lata nie wykazywała aktywności, podczas gdy liczba polubień i udostępnień pozostawała nieznaczna.

Na przykład film z fałszywymi twierdzeniami o Talarico i Ossoffie uzyskał 50 839 wyświetleń w ciągu 20 minut, lecz tylko jedno udostępnienie. Inne nagranie, bezpodstawnie oskarżające senatorkę z Minnesoty Amy Klobuchar o otrzymanie 72 mln dolarów podejrzanych darowizn, miało 155 300 wyświetleń, dwa polubienia i żadnego udostępnienia.

Reakcja platformy X

Platforma X zawiesiła 80% kont, które według Bloomberga rozpowszechniały materiały Matryoshka dotyczące wyborów uzupełniających. Kolejne dziesięć kont usunięto po zwróceniu się przez Bloomberg do platformy. Jednocześnie badacze zauważają, że po blokadach pojawiają się nowe konta. We wpisie z 14 października X poinformowała o zawieszeniu ponad 13 tysięcy kont powiązanych z podejrzewanymi zagranicznymi operacjami wpływu prowadzonymi przez Iran, Rosję i Chiny.

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