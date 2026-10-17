研究人员发现，一个机器人网络在美国中期选举前人为提高有关民主党候选人和美国名人的虚假视频浏览量。据《日本时报》报道，研究人员将该活动与由俄罗斯联邦——侵略国——支持的Matryoshka行动联系起来，该行动也被称为Operation Overload。

伪装成新闻的虚假内容

使用人工智能制作的视频于9月初开始出现在X上。一些使用罗伯特·德尼罗、朱莉娅·罗伯茨和雪儿形象的短片中，这些名人据称批评民主党人，并呼吁加入#AllDemocratsAreCriminals活动。其他视频则包含针对民主党候选人的虚假腐败指控和其他不实指控。

彭博社分析了该网络在9月10日至10月9日期间发布的130段视频和伪造的报纸版面。研究组织Antibot4Navalny发现了其中相当一部分材料；美国机构Graphika和dTeam也确认并补充了这些发现。

这些虚假内容中包括带有ABC News和CBS News标识的短片。其中一段声称，正在竞选参议员的得克萨斯州民主党人詹姆斯·塔拉里科曾向OnlyFans模特付款。塔拉里科的一名代表否认了这一说法。另一段短片毫无根据地声称，来自佐治亚州的参议员乔恩·奥索夫据称拥有八处未申报的房地产。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

人为制造热度的迹象

根据Antibot4Navalny的观察，此类帖文的浏览量可能在第一个小时内增至20万，随后突然停止增长。研究人员认为，这不符合内容自然传播的特征。发布这些短片的大多数账户只有少数粉丝，此前多年没有任何活动，而点赞和转发数量仍然很少。

例如，一段包含有关塔拉里科和奥索夫虚假说法的视频在20分钟内获得50,839次浏览，但只有一次转发。另一段毫无根据地指控明尼苏达州参议员艾米·克洛布彻收受7,200万美元可疑捐款的短片有155,300次浏览、两次点赞和零次转发。

X平台的回应

据彭博社报道，X平台暂停了传播有关中期选举的Matryoshka材料的80%账户。彭博社联系平台后，另有10个账户被删除。与此同时，研究人员指出，封禁后会出现新账户。X在10月14日的一则帖文中表示，已暂停超过1.3万个与来自伊朗、俄罗斯和中国的疑似外国影响行动有关的账户。

关注我们在