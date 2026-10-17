Исследователи выявили сеть ботов, которая искусственно увеличивала количество просмотров фальшивых видео о кандидатах от Демократической партии и американских знаменитостях накануне промежуточных выборов в США. По данным The Japan Times, исследователи связывают кампанию с операцией Matryoshka, также известной как Operation Overload, поддерживаемой Российской Федерацией — государством-агрессором.

Фальшивые сюжеты под видом новостей

Видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, начали появляться в X в начале сентября. В некоторых роликах с использованием образов Роберта Де Ниро, Джулии Робертс и Шер знаменитости якобы критиковали демократов и призывали присоединиться к кампании #AllDemocratsAreCriminals. Другие видео содержали ложные обвинения в коррупции и других нарушениях против кандидатов-демократов.

Bloomberg проанализировал 130 видео и сфальсифицированных газетных полос, опубликованных сетью с 10 сентября по 9 октября. Значительную часть материалов выявила исследовательская группа Antibot4Navalny; выводы также подтвердили и дополнили американские организации Graphika и dTeam.

Среди фейков были ролики с логотипами ABC News и CBS News. В одном из них утверждалось, что техасский демократ Джеймс Таларико, баллотирующийся в Сенат, платил моделям OnlyFans. Представитель Таларико это опроверг. Другой ролик безосновательно заявлял, что сенатор от Джорджии Джон Оссофф якобы владеет восемью незадекларированными объектами недвижимости.

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Признаки искусственной популярности

По наблюдениям Antibot4Navalny, количество просмотров таких публикаций могло вырасти до 200 тысяч в течение первого часа, а затем резко перестать расти. Исследователи считают это нетипичным для органического распространения контента. Большинство аккаунтов, публиковавших ролики, имели лишь несколько подписчиков и до этого годами не проявляли активности, тогда как количество отметок «нравится» и репостов оставалось незначительным.

Например, видео с ложными утверждениями о Таларико и Оссоффе за 20 минут получило 50 839 просмотров, но лишь один репост. Другой ролик, безосновательно обвинявший сенатора от Миннесоты Эми Клобушар в получении 72 млн долларов подозрительных пожертвований, имел 155 300 просмотров, две отметки «нравится» и ни одного репоста.

Реакция платформы X

Платформа X приостановила 80% аккаунтов, которые, по данным Bloomberg, распространяли материалы Matryoshka о промежуточных выборах. Еще десять учетных записей удалили после обращения Bloomberg. В то же время исследователи отмечают, что после блокировок появляются новые аккаунты. В публикации от 14 октября X сообщила о приостановлении более 13 тысяч учетных записей, связанных с предполагаемыми иностранными операциями влияния со стороны Ирана, России и Китая.

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