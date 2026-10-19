Мадьяр обвинил Орбана в призывах к перевороту

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в завуалированных призывах к вооруженному восстанию и насильственной смене конституционного строя.

Поводом послужили высказывания Орбана 18 октября во время встречи со сторонниками в городе Лакителек об организации «национального сопротивления» новому правительству.

Отвечая на вопрос об отсутствии массовых протестов, бывший глава правительства заявил, что общество пока не готово, однако его сторонники уже способны «раздать соответствующие инструменты — острые или тупые». Мадьяр расценил эти слова как подготовку к преступлению и напомнил, что согласно ст. 254 Уголовного кодекса Венгрии за посягательство на конституционный строй предусмотрено от 5 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Источник: Петер Мадяр/Facebook.

Ранее Петер Мадяр раскритиковал заявления Виктора Орбана о новом антикоррупционном органе Венгрии. Действующий премьер заявил, что высказывания Орбана могут расцениваться как «насилие в отношении государственного служащего».

Венгрия восстановила доступ к ряду украинских новостных сайтов, которые были заблокированы в ответ на взаимные ограничения со стороны Киева. Решение стало шагом к частичной разблокировке информационного обмена между странами после медийного конфликта.

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