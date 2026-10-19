Швеция выделит Украине более 5 млн евро на восстановление транспортной инфраструктуры

Швеция дополнительно выделит 60 млн шведских крон, или около 5,4 млн евро, в Фонд поддержки транспорта Украины. Средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак, а также на закупку необходимой техники и оборудования.

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По данным украинского ведомства, Швеция направит 5,4 млн евро в UTSF. Эти средства расширят возможности Украины по восстановлению поврежденной в результате российских атак транспортной инфраструктуры и помогут подготовить и реализовать первоочередные инфраструктурные проекты.

С учетом нового взноса Швеции общий объем объявленного финансирования UTSF составляет около 10 млн евро.

Отмечается, что эти средства позволят протестировать механизм работы Фонда и приступить к реализации первых проектов.

Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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