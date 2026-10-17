Rząd prezydenta Brazylii Luiza Inácia Luli da Silvy 9 października ogłosił nowe ulgi podatkowe na paliwo oraz przedłużenie obowiązujących subsydiów, aby obniżyć jego cenę przed drugą turą wyborów prezydenckich. Nowy dekret znosi federalne podatki od importu i sprzedaży benzyny na 30 dni oraz przewiduje możliwość przedłużenia tego okresu.

Działania przed głosowaniem

Decyzję ogłoszono nieco ponad dwa tygodnie przed głosowaniem zaplanowanym na 25 października. Ceny paliw są drażliwym tematem dla brazylijskich wyborców. O działaniach rządu informuje The Hindu.

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Kandydaci drugiej tury

W drugiej turze wyborcy zdecydują, czy wybrać senatora Flávia Bolsonaro, syna byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, czy zapewnić Luli da Silvie czwartą kadencję prezydencką, która nie będzie następować bezpośrednio po jego poprzednich kadencjach. W pierwszej turze 4 października Flávio Bolsonaro zdobył około 2 mln głosów więcej niż Lula da Silva.

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