Правительство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы 9 октября объявило о новых налоговых льготах на топливо и продлении действующих субсидий, чтобы снизить его стоимость перед вторым туром президентских выборов. Новый декрет отменяет федеральные налоги на импорт и продажу бензина на 30 дней и предусматривает возможность продления этого срока.

Меры перед голосованием

Решение объявили чуть более чем за две недели до голосования, запланированного на 25 октября. Цены на топливо являются чувствительной темой для бразильских избирателей. О шагах правительства сообщает The Hindu.

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Кандидаты второго тура

Во втором туре избиратели решат, избрать ли сенатора Флавиу Болсонару, сына бывшего президента Жаира Болсонару, или предоставить Луле да Силве четвертый президентский срок, который не будет идти подряд с предыдущими. В первом туре 4 октября Флавиу Болсонару набрал примерно на 2 миллиона голосов больше, чем Лула да Силва.

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